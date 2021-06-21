/636758/يورو-2020-النمسا-تخطف-فوز-ثمين-من-أوكرانيا-بنهاية-دور-المجموعات

حقق المنتخب النمساوي الفوز على المنتخب الأوكراني بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من البطولة، في بطولة أمم أوروبا 2020، يستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين المنتخبين.

جاء الهدف الوحيد في المباراة للمنتخب النمساوي في الدقيقة الواحد والعشرون من عمر المباراة عن طريق كرة مقوسة من ديفيد ألابا من ركلة ركنية من الطرف الأيسر سددها كريستوف بومجارتنر بالقدم اليمنى داخل الشباك.

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