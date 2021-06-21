/636759/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-الدنمارك-وروسيا

كشف كاسبر هوليماند، المدير الفني للمنتخب الدنماركي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه المنتخب الروسي في الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفريقين في المباراة: تشكيل منتخب الدنمارك: في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل خط الدفاع: دانيل واس، أندرياس كريستنسن، سيمون كير، جانيك فيستريجارد خط وسط الملعب: يواكيم ماهيلي، توماس ديلايني، بيير إيميل هوجبيرج، مايكل داسمجارد خط الهجوم: يوسف يوراي، مارتن برايثويت كما أعلن ستانيسلاف تشيرتشيسوف، المدير الفني للمنتخب الروسي عن تشكيل فريقه لمباراة اليوم. تشكيل منتخب روسيا: في حراسة المرمى: ماتفي سافونوف خط الدفاع: إيجو ديفيف - فيودور كودرياشوف - جورجي ديزكيا . خط وسط الملعب: ماريو فيرنانديز، أوزوديف، رومان زوبنين، أليكسندر جولوفين، دالير كوزاييف . الهجوم: ميرانتشوك، أرتيم دزيوبا .

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