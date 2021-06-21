/636760/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-فنلندا-وبلجيكا

أعلن خافي مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم تشكيل منتخب بلاده لمواجهة فنلندا في إطار الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات في يورو 2020، ويستعرض دوت الخليج تشكيل المنتخبين في اللقاء.

وشهد التشكيل عودة لاعب ريال مدريد إيدين هازارد من جديد بعد عودته من إصابة تعرض لها منذ مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا. تشكيل منتخب بلجيكا: في حراسة المرمى: كورتوا . في خط الدفاع: فيرمايلن - ديناير - بوياتا - ناصر الشاذلي . في خط الوسط: فيتسل - دي بروين - تراوسارد - هازارد . في خط الهجوم: لوكاكو - دوكو تشكيل منتخب فنلندا: في حراسة المرمى: هراديكي . في خط الدفاع: رايتالا - تويفيو - اراخوري - شاجونهي - يورنن . في خط الوسط: كامارا - سبراف - كامارا . في خط الهجوم: بوكي - بوهجانابلو .

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