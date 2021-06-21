رسالة هامة من كارتيرون للاعبي الزمالك قبل مباراة مصر المقاصة

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وجه باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك رسالة هامة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض قبل مواجهة مصر المقاصة في إطار منافسات دور بطولة كأس مصر بعد صعود الفريق من الدور السابق على حساب الإسماعيلي ويرصدها دوت الخليج.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق، على هامش التدريب الختامي للفريق مساء اليوم الإثنين بالعين السخنة، استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له في السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد السويس الجديد في دور الثمانية لكأس مصر.

وحرص المدير الفني للزمالك على مطالبة اللاعبين بالتركيز في لقاء الغد من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الأربعة للبطولة، مؤكدا ثقته في قدارت اللاعبين على تحقيق الهدف المطلوب من المباراة.

وطالب كارتيرون اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل وشرح بعض الأمور الفنية لتنفيذها خلال المران وتطبيقها في المباراة المقبلة أمام المقاصة.

رسالة هامة من كارتيرون قبل مباراة المقاصة

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات ترفيهية خلال المران الختامي للفريق مساء اليوم الإثنين بالعين السخنة استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له في السابعة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد السويس الجديد في دور الثمانية لكأس مصر.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد حرص على النزول بالحمل التدريبي للاعبين قبل مباراة الغد أمام الفريق الفيومي حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال التدريب الختامي للفريق مساء اليوم الإثنين بالعين السخنة استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له في السابعة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد السويس الجديد في دور الثمانية لكأس مصر.

الجهاز الفني يستعد لمباراة مصر المقاصة في بطولة كأس مصر

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لفريقين لخوض تقسيمة، حيث ركز خلالها على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في مباراة الغد أمام المقاصة.