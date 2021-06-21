/636764/الصحة-تعلن-وفاة-مواطنين-2--وإصابة-6-آخرين-في-حادث-قطار-حلوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، عن وفاة ٢ مواطنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان - محافظة القاهرة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، عن وفاة ٢ مواطنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان - محافظة القاهرة.

مساعد وزير الصحة والسكان: م الدفع بـ 16 سيارة إسعاف لنقل المصابين

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي (حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان)، لافتًا إلى أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

خالد مجاهد: جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة

وأكد الدكتور خالد مجاهد، على أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وأكد مساعد وزير الصحة، الدكتور خالد مجاهد، على أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة بتفقد الحالة الصحية للمصابين بالمستشفيات، والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم.

هذا وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقع حادث تصادم قطار حلوان مع عدد ٢ ميني باص تابعين لإحدى شركات الملابس بمدينة ١٥ مايو.

كما تفقد محافظ القاهرة مستشفي النصر للتأمين الصحى بحلوان للاطمئنان علي حالة المصابين الذين تم نقلهم إليها ومتابعة تقديم الرعاية الطبية