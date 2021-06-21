/636766/اتحاد-الكرة-يعلن-طاقم-حكام-مباراة-الزمالك-والمقاصة

كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري عن طاقم تحكيم مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ومصر المقاصة المقرر لها في السابعة مساء غد الثلاثاء على ستاد السويس الجديد ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، ويستعرض دوت الخليج طاقم الحكام .

ويضم طاقم التحكيم لمبارة الزمالك ومصر المقاصة كلا من :

أحمد الغندور حكما للساحة، ومحمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح مساعدين ومحمد عبد الحافظ حكما رابعا.

كارتيرون يوجه رسالة للاعبي الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق، على هامش التدريب الختامي للفريق مساء اليوم الإثنين بالعين السخنة، استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له في السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد السويس الجديد في دور الثمانية لكأس مصر.

طاقم حكام الزمالك والمقاصة

وحرص المدير الفني للزمالك على مطالبة اللاعبين بالتركيز في لقاء الغد من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الأربعة للبطولة، مؤكدا ثقته في قدارت اللاعبين على تحقيق الهدف المطلوب من المباراة.

وطالب كارتيرون اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل وشرح بعض الأمور الفنية لتنفيذها خلال المران وتطبيقها في المباراة المقبلة أمام المقاصة.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات ترفيهية خلال المران الختامي للفريق مساء اليوم الإثنين بالعين السخنة استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له في السابعة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد السويس الجديد في دور الثمانية لكأس مصر.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد حرص على النزول بالحمل التدريبي للاعبين قبل مباراة الغد أمام الفريق الفيومي حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق.

لاعبي الزمالك يستعدون لمباراة الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال التدريب الختامي للفريق مساء اليوم الإثنين بالعين السخنة استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له في السابعة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد السويس الجديد في دور الثمانية لكأس مصر.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لفريقين لخوض تقسيمة، حيث ركز خلالها على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في مباراة الغد أمام المقاصة.