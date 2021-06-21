جامع: إطلاق الكتالوج الإلكترونى خطوة هامة للتعريف بمنتجاتنا بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز دورها الإقليمى والدولى وتنفيذ سياستها الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية لكافة الأسواق العالمية، مشيرة الى أن إطلاق الكتالوج الإلكترونى للصادرات يمثل خطوة هامة للتعريف بالمنتجات المصرية بدول القارة الإفريقية بهدف زيادة الصادرات للأسواق القارة.





جاء ذلك فى تصريحات الصحفية، أدلت بها الوزيرة خلال مشاركتها فى فعاليات مؤتمر إطلاق الكتالوج الإلكترونى وذلك بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب عدد كبير من المصدرين المصريين.

وقالت الوزيرة، إن الدولة بكافة وزاراتها حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة الصادرات المصرية إلى دول العالم لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا.

وأشارت جامع إلى أهمية الاستفادة من فروع شركة النصر للاستيراد والتصدير (جسور) حول العالم وبصفة خاصة بدول القارة الإفريقية، وذلك للتغلب على تحديات الخدمات اللوجيستية للصادرات المصرية والتى قد تمثل حوالى 20% من حجم التحديات المطروحة فيما يتعلق بخدمات التسويق والترويج والوساطة والشحن لتعزيز حركة التجارة الخارجية لمصر، ومن خلال استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة لتسويق وترويج الصادرات المصرية فى المراكز التجارية العالمية.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعكف بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية على إعداد تقرير شامل لزيادة الصادرات المصرية إلى دول العالم وبصفة خاصة الدول الإفريقية وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التى تواجه المصدرين المصريين وإيجاد حلول لها، مشيرًا فى هذه الصدد إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الذى سيبدأ تطبيقه إعتبارًا من يوليو المقبل ولمدة ثلاثة أعوام لغالبية القطاعات سيسهم فى حل نحو 40 % من المعوقات التى تواجه العملية التصديرية.

وأضافت أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالعملية التصديرية لحل التحديات الأخرى فى سبيل زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإفريقية بصفة خاصة، لافتة إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بحضور العديد من المصدرين للخروج بعدد من المقترحات محل الدراسة والتى كان من بينها الكتالوج الإلكترونى لشركة "جسور".