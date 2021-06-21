جدة - نرمين السيد - أشادت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، بالأخبار الصادرة عن اجتماع الحكومة بالأمس الخاص بمناقشة تقنين أوضاع «التوك توك»، مشيرة إلى أن فتح هذا الملف يعد تفاعل إيجابى من الحكومة بما يصدر عن مجلس النواب فى القضايا التى تهم المواطنين.





وأضافت خلال تصريحات لها: "لازلت أؤكد على أهمية الربط بين الأبعاد الأمنية والجنائية والاقتصادية لقضية التوكتوك، حيث دعت الحاجة لوضع ضوابط أمنية لتقليل الحوادث والجرائم ونسب التسرب من التعليم للأطفال، واقتصاديًا تتمثل فى أهمية إدماج منظومة التوكتوك التى تشمل 2 ونصف مليون مركبة داخل الاقتصاد الرسمى، خاصة مع أهميته كوسيلة نقل وحيدة داخل القرى والكثير من الأحياء". وأكدت أن حجم الاقتصاد المرتبط بالتوكتوك يتجاوز 90 مليار جنيه سنويًا، بحسب ما تقدمت به فى طلب الإحاطة، وبالتالى الأهمية كبيرة جدًا لإدماج هذه المنظومة بالاقتصاد الرسمى فى شكل ضرائب وتأمينات ومعاشات. واختتمت بيانها بالتأكيد على الترحيب الكامل بأى تعاون مع الحكومة والوزارات المعنية فى مناقشة وتطوير هذا الملف، موجهة شكرها للحكومة على الاستجابة لطلب الإحاطة الذى قدمته عن التوكتوك مطلع الشهر الحالى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانية: حجم الاقتصاد المرتبط بـ«التوك توك» يتجاوز 90 مليار جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.