هيئة السكك الحديدية تكشف تفاصيل حادث قطار حلوان

جدة - نرمين السيد - وأكدت هيئة السكك الحديدية، فى بيانها، أنه فى تمام الساعة 17.45 مساء اليوم، أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين / العباسية فى المسافة بين التبين وحلوان، فتصادم القطار بعدد 2 مينى باص متوقفين فى منطقة سكنية على مسافة قريبة جدًا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار، وفى مكان لا يوجد به أى مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة إنتظار سيارات وحاول السائق التوقف، ولم يتمكن من ذلك مما أدى إلى إحتكاكه بأحدهما واصطدامه بالأخر وجارى المتابعة.

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