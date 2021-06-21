إنفوجراف.. زيارات متبادلة بين مصر واليونان

جدة - نرمين السيد - تتسم العلاقات المصرية اليونانية، بزخم خاص، حيث تعددت الزيارات المتبادلة بين البلدين، والتى كان آخرها زيارة رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم إلى مصر، ولقائه الرئيس السيسى.





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى الزيارات المتبادلة بين مصر واليونان: ففى 21 يونيو 2021، زار رئيس وزراء اليونان مصر وأجرى مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسى. وفى 20 مايو 2021، زار وزير خارجية اليونان، مصر لبحث التعاون المشترك. وفى 3 ديسمبر 2020، زار وزير دفاع اليونان مصر لبحث التعاون العسكرى. وفى 1 ديسمبر 2019، زار وزير خارجية اليونان مصر لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا. وفى 8 أكتوبر 2019، شارك رئيس وزراء اليونان فى قمة ثلاثية مع مصر وقبرص. وفى 30 يوليو 2019، زار وزير خارجية مصر اليونان لبحث التعاون فى مكافحة الإرهاب. وفى 11 أكتوبر 2018، زار الرئيس عبدالفتاح السيسى أثينا للمشاركة فى قمة ثلاثية مع اليونان وقبرص. وفى 30 أبريل 2018، شارك رئيس اليونان فى مبادرة «العودة إلى الجذور» بالإسكندرية.

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