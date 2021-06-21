السكك الحديدية تكشف تفاصيل حادث قطار حلوان  

أعلنت هيئة سكك حديد مصر أنه في تمام الساعة 17.45 مساء اليوم في أثناء سير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين / العباسيه في المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار بعدد 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار.

وأضافت الهيئة أن مكان الحادث لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات، وحاول السائق التوقف ولم يتمكن من ذلك مما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر، وجارٍ المتابعة.

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