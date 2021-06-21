غلق 12 مقهى في الجيزة لتقديمهم الشيشة للمواطنين 

أسفرت الحملات التي شنتها محافظة الجيزة على المقاهي والكافيتريات عن غلق ١٢ مقهي مخالفين الإجراءات الاحترازية وذلك لتقديمها الشيشة للمواطنين.

كما تمكنت الحملة من ضبط مركز ومدينة البدرشين ٤ مقاهي بشارع بورسعيد وميت رهينة وطريق المريوطية بنطاق المركز وقد تم غلقهم ورفع ٨٠ شيشة ومستلزماتها وكراسي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قام حي شمال الجيزة بغلق ٣ مقاهي بقطاع المنيرة الغربية بشوارع بنى محمد وترعة بشتيل بالإضافة إلى غلق مقهي بشارع اللبيني فيصل بحي الهرم.

كما قام حي الوراق بغلق وتشميع ٤ مقاهي بجزيرة محمد وكورنيش النيل بطناش وبجوار المرور وذلك بحي الوراق.

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