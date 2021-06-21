وزير الرى يلتقى وزيرة خارجية جنوب السودان ويناقش أزمة سد النهضة

التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، بياتريس واني وزيرة الخارجية بدولة جنوب السودان أثناء زيارته لجوبا اليوم.
و أعربت بياتريس عن سعادتها بلقاء وزير الرى ، الذى أكد تقديره للعلاقات القوية التي تربط الشعبين المصرى والجنوب سودانى، واستمرار الجهود المبذولة من الجانبين لتدعيم كافة أوجه التعاون بين البلدين.
وتم التشاور حول تدعيم التعاون بين البلدين وانعقاد اللجنه العليا المشتركه والمتوقع عقدها خلال شهر يوليو بالقاهرة ، ومناقشة أزمة سد النهضه وما أبدته مصر من مرونه في التفاوض والتي قوبلت بالتعنت من الجانب الإثيوبي.
وكان عبد العاطى قد وصل اليوم على رأس فد رسمى إلى مدينة جوبا، و كان في استقباله لدي وصوله ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان و السفير محمد قدح سفير مصر لدى دولة جنوب السودان ، وأعضاء بعثة الري المصري بجنوب السودان ، وعدد من كبار المسئولين بحكومة جنوب السودان.
و قال عبد العاطى، أن هذه الزيارة الهامة تأتي تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين فى دولة جنوب السودان الشقيق ، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان.
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