السكة الحديد تكشف: قطار بضائع تصادم مع 2 مينى باص متوقفين على القضبان

أعلنت هيئة سكك حديد مصر أنه فى تمام الساعة 17.45 مساء اليوم الإثنين، أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين / العباسية فى المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار بعدد 2 مينى باص متوقفين على القضبان، فى منطقة سكنية على مسافه قريبه جدا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار وفى مكان لايوجد به اى مزلقانات او اماكن معده للعبور او منطقه انتظار سيارات وحاول السائق التوقف ولم يتمكن من ذلك مما ادى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالأخر وجارى المتابعة .

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن وفاة 2 مواطنين وإصابة 6 آخرين، فى حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان - محافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيى (حلوان العام، والنصر للتأمين الصحى بحلوان)، لافتًا إلى أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.