/636763/نشرة-أخبار-الزمالك-اليوم-الأثنين-معسكر-الفريق-في-السخنة-وتطورات-أزمة-مستحقات-بوطيب-ومفاجأة-جديدة-عن-ساسي-وحكم-مواجهة-المقاصة-بالكأس

شهد اليوم الأثنين عدد كبير من الأخبار والأحداث داخل نادي الزمالك، أبرزها سفر اللاعبين للسويس استعداداً لمواجهة الغد أمام مصر المقاصة، وتطور جديد لملف خالد بو طيب مهاجم القلعة البيضاء السابق.

ويرصيد دوت الخليج نشرة اخبار الزمالك اليوم:

موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لمباراته غداً الثلاثاء أمام فريق مصر المقاصة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر،ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن، علي ملعب السويس الجديد.

تدريبات الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال التدريب الختامي للفريق مساء اليوم الإثنين بالعين السخنة استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له في السابعة مساء غداً الثلاثاء باستاد السويس الجديد في دور الثمانية لكأس مصر

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لفريقين لخوض تقسيمة، حيث ركز خلالها على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في مباراة الغد أمام المقاصة.

يذكر أن الزمالك انتظم اليوم في معسكر مغلق بالعين السخنة استعدادا للقاء الغد أمام المقاصة في كأس مصر

غيابات الزمالك عن مواجهة مصر المقاصة

منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين المستبعدين من مباراة مصر المقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر المقررة الثلاثاء المقبل، راحة غدا الإثنين من التدريبات

كما قرر كارتيرون، أن يؤدي اللاعبون المستبعدون من المباراة مرانهم يوم الثلاثاء المقبل في تمام الحادية عشرة صباحا بملعب النادي.

ويخوض 13 لاعبا من الفريق مران الثلاثاء المقبل، وهم: محمد أبو جبل وعبد الله جمعة وأيمن حفني وحميد أحداد وأسامة فيصل وسيف جعفر وحسام عبد المجيد ومحمد حسام بيسو وأحمد عيد ويوسف أسامة وحمدي علاء وأحمد زكي وسيد نيمار.

خالد أبو طيب

أعلن عمرو أدهم عضو اللجنة المؤقته التى تدير الزمالك ، عن أن الغرامة المالية الخاصة بالمغربى خالد بوطيب لاعب الفريق الذى رحل بعد قرار مجلس إدارة النادى السابق وصلت إلى ثلاثة ملايين يورو لأن اللاعب حصل على حكم بالحصول على قيمة عقده كاملا ، وذلك لأن إدارة الزمالك فسخت العقد من طرف واحد.

فاروق جعفر عن فرجاني ساسي

وتحدث جعفر كذلك عن موقف لاعب الفريق فرجاني ساسي، الذي لم يعد من تونس بعد انتهاء مهمته مع المنتخب، ويقترب من الدوري القطري حيث قال: "لا أعرف موقف فرجاني ساسي الحالي. اتصلت بوكيل ساسي مهند عون ولم يرد علي وعلى كل من اتصل بي ولا نعرف متى سيعود للقاهرة.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى نهائى دورى السلة

تقام المباراة الثانية بين الفريقين غداً الثلاثاء، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، في نفس الصالة

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على الزمالك بنتيجة 83/56 في نهائي كأس السوبر لكرة السلة في المواجهة التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بملعب 6 أكتوبر.

سفر فريق الزمالك إلي السويس

توجه فريق بنادي الزمالك إلى السويس اليوم، وذلك من أجل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر في السابعة مساء غدا الثلاثاء في دور الثمانية لكأس مصر والمقرر إقامته على ملعب السويس الجديد.

قائمة الزمالك لمباراة مصر المقاصة

واختار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون 22 لاعبا لمباراة الغد وهم

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحازم إمام

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وحسام أشرف

خط الهجوم: سيف الجزيري ومروان حمدي.

حكم مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة

اعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري عن طاقم تحكيم مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ومصر المقاصة المقرر لها في السابعة مساء غد الثلاثاء على ستاد السويس الجديد ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

ويضم طاقم التحكيم كلا من :

أحمد الغندور حكما للساحة، ومحمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح مساعدين ومحمد عبد الحافظ حكما رابعا.

يذكر أن الزمالك انتظم اليوم في معسكر مغلق بالعين السخنة استعدادا للقاء الغد أمام المقاصة في كأس مصر.