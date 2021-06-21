/636768/احذر-يا-أهلي-ذكريات-خسارة-النجم-الساحلي-تلوح-في-أفق-الأحمر-قبل-مباراة-الترجي

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها في تمام التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب السلام، وبعدد انتصار المارد الأحمر في تونس بهدف نظيف ليخرج البعض ويتوهم بأن الفريق الأحمر حسم التأهل ، الأمر الذي أثار الخوف بين جماهير القلعة الحمراء بسبب ذكريات مواجهة النجم الساحلي عام 2007، ويرصد دوت الخليج تفاصيل تلك الواقعة.

واقتنص الاهلي التعادل السلبي أمام النجم الساحلي في تونس، وارتفعت المعنويات بدرجة كبيرة حتى أنها كادت أن تصل الى السماء بهذا التعادل حيث سيلعب المارد الأحمر في حضرة الـ٧٥ الف متفرج بستاد القاهرة.

الأهلي يخشى سيناريو 2007 أمام النجم الساحلي

وحدث مالم يتوقعه أحد من جماهير المارد الأحمر والكرة العربية، وتعرض في تلك المواجهة لظلم تحكيمي تحت قيادة الحكم المشهور " العرجون" ليخسر المارد الأحمر على ملعبه وسط جمهور بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ويفقد لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2007.

ويخشى النادي الأهلي من تكرار سيناريو سيكون الأسوء لجماهير القلعة الحمراء خلال السنوات القادمة بجانب سيناريو تلقى الفريق هزيمة ثقيلة أمام الفريق الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة.

يذكر أن النادي الأهلي حقق الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الاهلي الرسمي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي : حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.