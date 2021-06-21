دورة لمديرى الدعوة والمتابعة بالمديريات بأكاديمية الأوقاف الدولية

جدة - نرمين السيد - أعلنت أكاديمية الأوقاف الدولية، اليوم الإثنين، فى بيان لها، أنها ستستقبل يومى السبت والأحد القادمين، مديرى الدعوة والمتابعة بالمديريات الإقليمية لحضور الدورة التدريبية وتتضمن موضوعات فى الخطاب الدينى وقضايا الساعة، والتعامل مع وسائل السوشيال ميديا، وذلك فى إطار حرص الوزارة على التطوير الدعوى والتكنولوجى والإدارى.





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