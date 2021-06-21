وأكد البيان، أن المواثيق الدولية تؤكد أن الأُسرة هى الوحدة الطبيعية والأساسية فى المجتمع، مع وجوب منح الأسرة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة من قبل الدولة والمجتمع.
وأبرز البيان المشترك، أن جائحة كورونا أثرت على مساهمة الأسرة فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وقلصت من إمكاناتها كعامل أساسى فى تنمية الدولة والمجتمع، وأثرت سلبًا على أوجه الرعاية التى توفرها الأسر لأفرادها خصوصًا من الأطفال وكبار السن، وكذلك التوازن بين العمل والأسرة، والمساواة بين الجنسين والجوانب الأخرى للحياة الأسرية.
وذكر البيان أنه رغم تلك التحديات، فلعبت الأسر دورًا مهمًا فى التخفيف من تأثير الجائحة عبر التضامن بين أفرادها، وشجع البيان الدول على الاستثمار فى السياسات والبرامج الموجهة نحو الأسرة تعزيزًا للتضامن الاجتماعى.
يأتى ذلك فى إطار الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان، والتى بدأت فعالياتها اليوم 21 يونيو الجارى فى جنيف، وتُركز بشكل أساسى على حماية وتعزيز الحقوق الاجتماعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تنجح فى إصدار بيان بمجلس حقوق الإنسان عن دور الأسر فى مواجهة الأزمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.