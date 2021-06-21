مصر تنجح فى إصدار بيان بمجلس حقوق الإنسان عن دور الأسر فى مواجهة الأزمات

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، أن مصر نجحت فى التنسيق مع أكثر من 95 دولة لإصدار بيان مشترك خلال الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان، سلط الضوء على الدور المحورى الذى تضطلع به مؤسسة الأُسرة فى مواجهة الأزمات والتعافى منها، وهو ما تجلى خلال الجائحة الحالية لفيروس كورونا.





وأكد البيان، أن المواثيق الدولية تؤكد أن الأُسرة هى الوحدة الطبيعية والأساسية فى المجتمع، مع وجوب منح الأسرة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة من قبل الدولة والمجتمع.

وأبرز البيان المشترك، أن جائحة كورونا أثرت على مساهمة الأسرة فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وقلصت من إمكاناتها كعامل أساسى فى تنمية الدولة والمجتمع، وأثرت سلبًا على أوجه الرعاية التى توفرها الأسر لأفرادها خصوصًا من الأطفال وكبار السن، وكذلك التوازن بين العمل والأسرة، والمساواة بين الجنسين والجوانب الأخرى للحياة الأسرية.

وذكر البيان أنه رغم تلك التحديات، فلعبت الأسر دورًا مهمًا فى التخفيف من تأثير الجائحة عبر التضامن بين أفرادها، وشجع البيان الدول على الاستثمار فى السياسات والبرامج الموجهة نحو الأسرة تعزيزًا للتضامن الاجتماعى.

يأتى ذلك فى إطار الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان، والتى بدأت فعالياتها اليوم 21 يونيو الجارى فى جنيف، وتُركز بشكل أساسى على حماية وتعزيز الحقوق الاجتماعية.