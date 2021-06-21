لجنة الثقافة بتنسيقية الأحزاب تناقش ترسيخ قيم المواطنة والهوية بين الشباب

جدة - نرمين السيد - عقدت لجنة الثقافة والإبداع بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعها الأول لشهر يونيو بتشكيلها الجديد، لمناقشة دعم وإثراء الحياة الثقافية بالمجتمع المصرى، وترسيخ قيم المواطنة والهوية المصرية بين الشباب، ودعم نشر الفكر الحداثى والتنويرى مع الحفاظ على التراث المصرى.





ورحب أمين سر اللجنة أحمد مبارك، فى بداية اللقاء -وفقا لبيان اللجنة اليوم الاثنين، بالأعضاء الجدد، مستعرضا النتائج التى حققتها خلال الفترة الماضية متضمنة ما تم الانتهاء منه، والأهداف المستقبلية التى تسعى لها. واتفق أعضاء اللجنة على ترجمة تلك الرؤى إلى مهام وخطط عمل من خلال إعداد أوراق السياسات المطلوبة لدعم تطوير مؤسسات الدولة الثقافية، أو تنظيم الفعاليات والمبادرات المطلوبة لتحقيق تلك الرؤية، فضلا عن التعاون مع مؤسسات الدولة الثقافية ومؤسسات المجتمع المدنى والمراكز الإبداعية لاقتراح التشريعات ومشروعات القوانين اللازمة وإيجاد آليات لدعم وحماية التراث، وتغذية وسائل الإعلام بإسهامات ومنتجات ثقافية، لرفع الوعى بالفكر التنويرى والقيم والتذوق الفنى. وفى نهاية الاجتماع، احتفل الأعضاء بمرور 3 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معربين عن سعادتهم بانتمائهم للكيان، كما وعدوا ببذل الجهود كافة فى سبيل استمرار نجاحه.

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