صور.. جولة تفقدية مفاجئة لوزير الإسكان بمشروعات القاهرة الجديدة

جدة - نرمين السيد - قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بجولة تفقدية مفاجئة مساء اليوم الإثنين، بمدينة القاهرة الجديدة، رافقه خلالها المهندس خالد عباس نائب الوزير للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين مساعد الوزير والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أمين غنيم رئيس، جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.





وتابع الوزير، خلال الجولة موقف المشروعات الجارى تنفيذهـا بمدينة القاهرة الجديدة، وتشمل أعمال تطوير وتوسعة محور جمال عبدالناصر، حيث تتضح أهمية المحور فى ربط التجمع الخامس بالتجمع الثالث بمنطقة الامتداد وصولا لمحور محمد بن زايد المؤدى للعاصمة الادارية الجديدة، ويتم الآن توسعة وتطوير المحور ليكون بديلا مهما لشارع التسعين الجنوبى.

ثم توجه الوزير، ومرافقوه لمشروعات الإسكان بالتجمع الثالث، حيث بدأ العمل الآن فى المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) بـ 222 عمارة، بإجمالى 5.328 وحدة سكنية كاملة التشطيب، سيتم طرحها للمواطنين قريبا.

وكلف الوزير بضغط البرامج الزمنية للتنفيذ، وتكثيف المعدات والعمالة، لسرعة الانتهاء من الوحدات، وبجودة عالية، حيث يضع الرئيس هذه المبادرة على أجندة الأولويات.

واستكمل "الجزار" المرور على المنطقة الصناعية حيث تشمل المنطقة 908 مصانع صناعات صغيرة، و72 مصنعا بمساحات متوسطة و420 مصنع صناعات كبيرة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بجميع الخدمات المقدمة للمنطقة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وفى نفس الوقت متابعة أصحاب المصانع بهدف القضاء على أى مخالفات تتم، حفاظا على المال العام وطابع المنطقة.

وتابع وزير الإسكان أعمال تنفيذ خطوط الانحدار الرئيسية داخل المدينة، والتى تعتبر جزءًا من مشروع الحل الآجل لحل مشاكل مدينة القاهرة الجديدة لمنظومة الصرف، حيث تلك الخطوط أقطار ( من 800مم – 1800 مم ) ويتم تنفيذ الخطوط بالتجمع الأول ونقل مياه الصرف الصحى بطريقة الانحدار على الخطوط الرئيسية المقترح تنفيذها إلى الجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس وامتداده.

وقد كلف الوزير بسرعة الانتهاء من الأعمال المتعارضة مع تطوير المحاور الطولية والعرضية بالتجمع الأول.

وتابع "الجزار" أعمال التطوير الجارية بالتجمع الأول، حيث يتم تطوير محور السادات بطول 11 كيلو، وجار العمل على توسعة المحور، وجعله محورا حرا يتم ربطه بمحور الميثاق، وحتى التسعين الشمالى حيث يعتبر مدخلا رئيسيا للتجمع الأول، ويتم الآن تعديل المحور بتقاطعه مع مصطفى كامل، كما تابع أعمال تطوير محور يوسف السباعى بطول 11 كم حتى ربطه بطريق السويس، وأيضًا أعمال تطوير محور مصطفى كامل بطول 6.500 كم من طريق السويس وحتى التسعين الشمالى.

واختتم الوزير الزيارة بالمرور على أعمال تطوير محور طه حسين بطول 4.500 كم من طريق الدائرى وحتى مصطفى كامل، وكذلك أعمال تطوير محور نجيب محفوظ بطول 6 كم.

ووجه الوزير، بسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة وتكثيف العمل مع إضافة أطقم أخرى للمواقع لسرعة الإنجاز، وتنفيذ المحاور القادمة من مدينة نصر ومصر الجديدة للتجمع ومنها للعاصمة الإدارية الجديدة.