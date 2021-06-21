وزيرة التخطيط: إطلاق الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية أكتوبر المقبل

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه لا يوجد استثمار دون بنية تحتية قوية، موضحة أن مصر الأولى عربيا في الطاقة الجديدة والمتجددة، ولافتة فى ذات الوقت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم في تخفيف آثار جائحة كورونا.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن جائحة كورونا كانت من الصدمات الخارجية التي واجهت الاقتصاد المصرى، مؤكدة أن إطلاق الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية أكتوبر المقبل.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن المرأة محور وعماد الأسرة وتمكينها اقتصاديا ساهم في تنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن التنمية المستدامة تستهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن 57 مليون مواطن سيستفيدون من مبادرة حياة كريمة، موضحة أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا يوجد مثلها في العالم .