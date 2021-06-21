"الكهرباء": مصر البوابة الذهبية لنقل الطاقة المتجددة لأوروبا

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن اهتمام مصرى يوناني لإتمام مشروع الربط الكهربائي، الذي يستهدف نقل الكهرباء عبر كابل يمر تحت سطح البحر، مشيرًا إلى أنه جار دراسة الخط ومدى الاستفادة منه لكل الأطراف، وقريبًا ربما يكون هناك خطوات إيجابية لهذا الكابل البحرى.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "على مسئوليتي" أن هناك الكثير من الدراسات المطروحة لمسار الكابل البحري بين مصر واليونان.

وأشار إلى أن حجم مشاركة مصر في الطاقة المتجددة يصل لـ 20%، وهذه النسبة سترتفع لـ 42% بحلول 2035، مضيفًا أن أوروبا مهتمة بالحصول على مصادر الطاقة المتجددة، ومصر بوابة إفريقيا إلى أوروبا.

وتابع :"مصر لديها احتياطي من الكهرباء، كبير يتخطى الـ 25%، وإفريقيا تمتلك الطاقات الكبيرة جدًا من المتجددة، ومصر هي البوابة الذهبية لنقل الطاقة المتجددة لأوروبا".

وأضاف أن هناك عددا من مشروعات الربط الكهربائي مع العديد من الدول منها المملكة العربية السعودية.

واستطرد:" ضاعفنا محطات جهد الكهرباء 4 مرات في 7 سنوات مقارنة بـ 60 سنة ماضية، ولدينا احتياطى يتخطى 16 ألف ميجا وات.. و24 مليار جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء في المرحلة الأولى لمشروع الريف المصري، والإجمالي 70 مليار جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء لمشروع الريف المصري"، مشيرًا إلى أن محطات بنى سويف والعاصمة الإدارية والبرلس الكهربائية عملاقة وذات كفاءة كبيرة وجهد عالي.

وأشار إلى أن 1.4 مليون طلب للحصول على عداد كودي من المباني المخالفة، مضيفًا أنه تم تخفيض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية 10 قروش، لافتًا إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بداية من يوليو على الشريحة الأولى والثانية بزيادة 10 قروش.