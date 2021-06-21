وزير الرياضة الأسبق«الأهلي لما بيكسب مفيش أزمات في الشارع»

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أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، أنه يريد توفير المناخ المناسب من أجل الموافقة على الترشح لرئاسة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة وأن هذا الأمر وارد حدوثة بنسبه كبيرة، ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات خالد عبد العزيز.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "لم يتم إعتماد تواجد أبناء الزمالك في منصب وزارة الشباب والرياضة فقط، فهناك الوزير السابق العامري فاروق وأيضا الكابتن طاهر أبو زيد وهؤلاء من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وللجميع الإحترام دائما والكل يعمل على مصلحة مصر أولا".

وتابع:"الجمعيات العمويمة للأندية هي صاحبة الحق في رحيل أي مجلس منتخب إلا في حالة واحدة وهو وجود تواصل مع وزير الشباب والرياضة من جانب النيابة العامة من أجل التدخل في هذا الأمر وأختيار اللازم لهذا الأمر وهو مشروعية كاملة لوزير الشباب والرياضة وهذا الأمر ينطبق على جميع الأندية وليس نادي الزمالك فقط".

الأهلي يفوز مفيش أزمان

وواصل:"بخصوص تصريحي الخاص بأن عندما يفوز الأهلي تكون الأزمات غير متواجدة في الشارع المصري، فقد تم تحوير هذا الأمر، لأنني كنت أتحدث عن هوقف معين في هذا الأمر خلال هذه الفترة هو وجود أزمات بين جماهير الأهلي والداخلية في المباريات فكانت التقارير الأمنية تقول أن في حال فوز الأهلي بالمباريات لم تتواجد أي أزمات مع جماهير النادي الأهلي وليس أي أمر آخر".

تعاون الأهلي والزمالك

واختتم:"أحب التعاون بين جماهير الأهلي والزمالك حاليا وتواجد حالة من الحب بين الجميع والمباركات وأتوقع فوز الأهلي بمباراة الترجي القادمة والصعود للمباراة النهائية".