نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الأثنين: تطورات دخول الجماهير في مباراة الترجي.. ومستجدا ملف «رحيمي».. واحتفال حسين الشحات بعيد ميلاده

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شهد النادي الأهلي اليوم الأثنين 21/6/2021 العديد من الأخبار والأحداث التي تخص المارد الأحمر سواء على مستوى فريق الكرة أو الألعاب الأخرى في الصالات وغيرها ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الأثنين .

الأهلي يرصد تذاكر مباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويرصد دوت الخليج تفاصيل طرح ذاكر المباراة: طرح تذاكر مباراة الأهلي والترجي للبيع عبر تطبيق تذكرتي، ولن يسمح لأى مشجع دخول الملعب إلا وفق الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحة ومنها الشهادة الخاصة بإثبات التطعيم ضد كورونا أو تحليل PCR قبل المباراة بـ48 ساعة.

بعد الدخول سيتم إلزام الحاضرين بالتباعد الاجتماعي وسيكون هناك مسافات ومقاعد فارغة بين المتفرجين وأيضا إلزامية ارتداء الكمامة.

4 ميداليات ذهبية للاعبي الأهلي في البطولة العربية بتونس

أستطاع لاعبو النادي الأهلى لألعاب القوى تحقيق نتائج مميزة ، خلال مشاركتهم مع منتخب مصر، في البطولة العربية التي أقيمت في تونس.

و حققت إسراء محمد سمير عويس بميداليتين ذهبيتين في منافسات الوثب الطويل، وحصد إسلام مسعد أبو سريع ميدالية ذهبية في منافسات إطاحة المطرقة، كما حقق إيهاب عبد الرحمن الميدالية الذهبية في منافسات رمي الرمح.

سفيان رحيمي ينفي تفاوض الأهلي

وعلق رحيمي عن انباء انتقالة للنادي الأهلي:" أنفي نفياً قاطعاً كل مانسب إلي بعد لقاء أمس، وأؤكد أنني لم أحادث أي صحفي بعد المقابلة، كما أغتنم الفرصة لتكذيب كل ما أشيع في الأسابيع الماضية حول مستقبلي".

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الأثنين 21/6/2021

وواصل:"أنا لاعب الرجاء الرياضي، واقدر القميص الذي أحمله، والجماهير الرجاوية علي مساندتها، وأؤكد علي كل تركيزي منصب علي الأستحقاقات المقبلة ديما رجاء".

حسين الشحات يحتفل عيد ميلاده

يحتفل اليوم الأثنين حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بعيد ميلاده الـ"29" فهو من مواليد 21 يونيو 1992، وشارك المارد الأحمر الاحتفال بعيد الميلاد اللاعب عبر صفحات التواصل الإجتماعي.

موسيماني أعاد «هيبة» النادي الأهلي خارج الديار بالبطولات الإفريقية

لعب النادي الأهلي مع بيتسو موسيماني 6 مباريات خارج الارض حتي الآن تحت قيادة الجنوب إفريقي منذ تولى القيادة الفنية للقلعة الحمراء عقب رحيل رينيه فايلر مدرب الفريق السابق.

موسيماني يحقق الفوز خارج الديار

وحقق الأهلي مع بيتسو موسيماني خارج الديار الفوز في 3 مواجهات في البطولات الإفريقية ، وتعادل في مواجهتين بينما كانت الخسارة حاضرة في مواجهة وحيدة في دور المجموعات من النسخة الحالية.