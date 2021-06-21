/636771/خالد-عبد-العزيز-لم-أحسم-موقفي-من-الترشح-لرئاسة-نادي-الزمالك-بسبب

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، أنه شرف لأي شخص الترشح لرئاسة نادي الزمالك لأنه أحد أهم الأندية الرياضية داخل مصر، ويستعرض دوت الخليج برز تصريحات عبد العزيز عن نادي القلعة البيضاء.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن":"لم أحسم ترشحي حتى الآن من الترشح لإنتخابات الزمالك، لأن هذا الأمر يتطلب دراسة كافة الأمر الخاصة بالإنتخابات القادمة الهامة".

وتابع:"لابد أ، أعرف أولا موعد إقامة إنتخابات نادي الزمالك من أجل حسم موقف ترشحي وأيضا معرفة اللوائح الخاصة بالنادي والشروط الخاصة بالفترة المقبلة حتى لايتم الدخول في صراعات خارجية مع أطراف آخرى".

موقف ترشحة للزمالك

وتابع:"لابد أن أدرس أيضا أن هل هناك أشخاص سيقوموا بالذهاب إلى القضاء للطعن على الإنتخابات في حال وجود قصور في المجالس السابقة، وأن كل هذه الأمور لابد أن يتم دراستها جيدا قبل أن أعلن موقفي الرسمي للترشح لإنتخابات نادي الزمالك القادمة".

اللجنة المالية

واختتم:"لا أعلم هل اللائحة المالية التي يعمل بها نادي الزمالك هي اللائحة الخاصة بالنادي حاليا للجنة المتواجد أم اللجنة السابقة أم المجلس الأسبق الذي تم إيقافة، وهل ستدور الأمور داخل مجلس الدولة والقضاء الإداري، وبعد دراسة كل هذه الأمر سأقوم بحسم موقفي من الترشح لرئاسة نادي الزمالك".

الجمعيات العمومية

ومن جاانب آخر أضافوزير الشباب والرياضة السابق خالد عبد العزيز : "دائما كانت الجمعيات العمومية تسأل عن المصاريف التي تذهب لفرق الكرة بالأندية وهل يتم صرف كل هذه الأموال في مصاريف اللاعبين والنجوم أم في أمور آخرى".

وتابع:"كان لابد فصل كرة القدم عن الجمعيات العمومية من أجل زيادة موارد الأندية وتوضيع كل ما يتعلق بالأندية مع تواجد العمل بقانون الإستثمار المصري، وتحديد الميزانيات الخاصة بالأندية ودخولها للبورصة أمام الجميع".