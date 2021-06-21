/636772/خالد-عبد-العزيز-أمر-محرج-للغاية-على-التبرعات-التي-تأتي-للزمالك

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، أن الرد على تبرع الجماهير لنادي الزمالك أمر محرج للغاية ومن الصعب التحدث عنه، ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات خالد عبد العزيز، عن نادي القلعة البيضاء وتبرعغات النادي في الفترة الحالية .

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ": "أن قانون الرياضة الذي تم إعدادة في عام 2017 كان مبني على 4 محاور رئيسية من أجل وجود الإستفادة لأندية الدوري المصري".

وأكمل:"الرياضة دائما نشاط أهلي وليس نشاط حكومي ولا تستطيع الحكومات التدخل في قرارات الرياضة المصرية نهائيا، وللحكومة الإهتمام بالرياضة داخل المدارس والجامعات التابعة لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي".

الجمعيات العمومية

وأردف:"الأمر الثاني هو الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية هي التي تتحكم في الإنتخابات التي يتم إجرائها داخلها وأيضا الملفات الهامة التي تكون لها أهمية كبرى ومن هنا كان لابد ن إظهار دور الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية".

شكاوي الأندية

واختتم: "تم الوضع في الإعتبار أن تكون الشكاوى الخاصة بالأندية والهيئات الرياضية بعيدة عن الحكومة لأن هذا يضر بالرياضة ويعرض الإتحادات لعقوبات وكان لابد من تسليم هذا الأمر والإنتهاء منه بطريقة جيدة أمام الجميع لوضع النقاط فوق الحروف".