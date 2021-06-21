/636773/مولتو-يحكم-الزمالك-تفاصيل-سيطرة-هاني-برزي-على-القلعة-البيضاء

أثار محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو لاعبا نادي الزمالك الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهور اللاعبين خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بصور لأحد المنتجات الغذائية «مولتو» التي يترأس إدارتها هاني بيرزي عضو مجلس القلعة البيضاء، قبل أن يشن جمهور الفارس الأبيض هجوما حادا على اللاعبين والشركة.

وظهر محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك بجانب أحمد سيد زيزو وهم يحملون أحد المنتجات الغذائية «مولتو»، الأمر الذي أثار الجدل والتهكنات بين جماهير القلعة البيضاء حول سر ظهور الثنائي في هذة الصورة مع حمل هذا المنتج «مولتو».

جماهير الزمالك تهاجم «مولتو»

وانتقد جماهير النادي الأبيض تصرف اللاعبان وذلك عبر منصات التواصل الإجتماعي ومواقع «السوشيال ميديا»، حيث قال أحد الجماهير عبر تويتر: "لا يجوز ان يقوم اللاعبين بمثل هذة الأمور في التدريب ، وإن كانت هذا على سبيل الإعلان فلابد أن يكون من خلال قنوات النادي الإعلانية".

وتابع أخر : " هل تتحول شركة مولتو لتصبح حاكمة نادي الزمالك بسبب تواجد رئيسها بمجلس إدارة ، الزمالك أكبر من ذلك".

شيكابالا و زيزو بمنتج «مولتو»

وأثار أخر: " شركة مولتو ورئيسها هاني بيرزي يحكمون نادي الزمالك !! إذا كان هذا إعلان فلابد أن يكون بشكل رسمي ويستفيد الزمالك منه ماديا وليس في تدريبات الفريق".

تأتي تلك التعليقات من جانب جماهير نادي الزمالك في ظل خوف الجماهير من فرض السيطرة على صفوف القلعة البيضاء بإعتبار أن تحول اللاعبين للإعلانات وظهورها في تدريبات الفريق تؤثر بشكل سلبي على أحوال الفريق.

أخر أخبار صفقات الزمالك

على جانب أخر أشار البعض أن تلك الصورة توحي بإقتراب تجديد اللاعب أحمد سيد زيزو مع القلعة البيضاء خلال الفترات المقبلة في ظل تجديد محمود حمدي الونش مع القلعة البيضاء.

وعلم دوت الخليج أن محمود حمدي الونش يحصل على 14 مليون جنيه بالموسم شاملة الضرائب من الزمالك طوال فترة تواجده مع القلعة البيضاء حتى عام2025. على جانب أحر أتفق مسئولي الزمالك مع اللاعب أحمد سيد زيزو على التجديد للفارس الأبيض لمدة 4 مواسم مقبلة ، مع التعامل مع اللاعب كونه أحد لاعبي الدرجة الأولى.