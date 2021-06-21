/636774/يورو-2020-ترتيب-المجموعة-الثالثة-بعد-نهاية-دور-المجموعات

حسمت المجموعة الثالثة من بطولة أمم أوروبا 2020، المنتخبات المتأهلة للدور الستة عشر من البطولة، بعد نهاية الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة، ويستعرض دوت الخليج المنتخبات المتأهلة من المجموعة وموقف المركز الثالث من الصعود.

حسم المنتخب الهولندي مركزه في الدور الستة عشر من بطولة يورو 2020 من المجموعة الثالثة، بعد تصدرة المجموعة، وغادر منتخب شمال مقدونيا البطولة بدون نقاط. ترتيب المجموعة الثالثة: يحتل المنتخب الهولندي صدارة المجموعة الثالثة من البطولة برصيد 9 نقاط من أصل 3 مباريات. المركز الثاني منتخب النمسا برصيد 6 نقاط من أصل 3 مباريات. المركز الثالث المنتخب الأوكراني برصيد 3 نقاط من أصل 3 مباريات. المركز الرابع والأخير منتخب شمال مقدونيا بدون نقاط من أصل 3 مباريات.

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