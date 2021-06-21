/636775/مانشيستر-يونايتد-يقترب-من-ضم-أليو-ديانج-من-الأهلي-تفاصيل

كشف صحفي غاني متخصص في الكرة الإفريقية عن متابعة مانشيستر يونايتد للمالي أليو ديانج خلال مباراة الأهلي والترجي والمقرر إنطلاقها يوم السبت المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفقًا لصحفي غاني متخصص في الكرة الإفريقية، فإن نادي مانشستر يونايتد ينتظر الموافقة من الكاف لإرسال كشافين إلى مصرمن اجل متابعة أليو ديانج في مباراة الأهلي والترجي المقبلة بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مانشيستر يونايتد يتابع أليو ديانج في مباراة الأهلي والترجي

على جانب أخر كشف عدلي القيعي من خلال برنامجه الذي يقدمه بصحبة ابراهيم المنيسي تحت عنوان " ملك وكتابة" ، عن قيمة العرض الذي تلقاه النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات المالي اليو ديانج.

وتلقى المارد الأحمر عرض ألماني لضم أليو ديانج مقابل ٨ ملايين يورو، ولكن العرض تم رفضه من إدارة النادي لحاجة الفريق لجهود اللاعب المالي خلال الفترة المقبلة.

أليو ديانج في الأهلي

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها في تمام التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب السلام، وبعدد انتصار المارد الأحمر في تونس بهدف نظيف ليخرج البعض ويتوهم بأن الفريق الأحمر حسم التأهل ، الأمر الذي أثار الخوف بين جماهير القلعة الحمراء بسبب ذكريات مواجهة النجم الساحلي عام 2007، ويرصد دوت الخليج تفاصيل تلك الواقعة.

ذكريات خسارة النجم الساحلي تلوح في أفق الأحمر قبل مباراة الترجي

اقتنص الاهلي التعادل السلبي أمام النجم الساحلي في تونس، وارتفعت المعنويات بدرجة كبيرة حتى أنها كادت أن تصل الى السماء بهذا التعادل حيث سيلعب المارد الأحمر في حضرة الـ٧٥ الف متفرج بستاد القاهرة.

وحدث مالم يتوقعه أحد من جماهير المارد الأحمر والكرة العربية، وتعرض في تلك المواجهة لظلم تحكيمي تحت قيادة الحكم المشهور " العرجون" ليخسر المارد الأحمر على ملعبه وسط جمهور بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ويفقد لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2007.

ويخشى النادي الأهلي من تكرار سيناريو سيكون الأسوء لجماهير القلعة الحمراء خلال السنوات القادمة بجانب سيناريو تلقى الفريق هزيمة ثقيلة أمام الفريق الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة.