/636776/يورو-2020-الدنمارك-تسحق-روسيا-برباعية-في-نهاية-دور-المجموعات

حقق المنتخب الدنماركي فوز قوي ومهم في المباراة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية من دور المجموعات، بنتيجة أربع هداف مقابل هدف، أمام المنتخب الروسي، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث اللقاء بين الفريقين.

جاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر المباراة من خلال تسديدة قوية عن طريق ميكيل دامسجارد من على حدود منطقة الجزاء وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى الروسي. وجاء الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة

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