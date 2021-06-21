تعامد الشمس فى قداس عيد الملاك بكنيسة صهرجت الكبرى بميت غمر

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، القداس الإلهى، بمناسبة عيد رئيس الملائكة ميخائيل، بكنيسة الشهيد مارجرجس بقرية صهرجت الكبرى، بمشاركة محدودة من الآباء الكهنة والشمامسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتعامدت الشمس أثناء القداس على المذبح القبلى الذى يحمل اسم رئيس الملائكة ميخائيل، حيث يأتى التصميم المعمارى للكنيسة بشكل فريد، يجعل تعامد الشمس على مذابح الكنيسة الثلاثة يحدث فى ثلاث مناسبات كنسية وهى: - عيد الملاك ميخائيل 12 بؤونه/ 17 يونيو على مذبح الملاك القبلى.

- عيد الشهيد مارجرجس فى 16 أبيب/ 23 يوليو، (نقل رفاته إلى كنيسته بمصر القديمة فى عهد البابا غبريال الـ 88 فى القرن الـ 15) على مذبح الشهيد مارجرجس الرئيسى.

- عيد السيدة العذراء فى 16 مسرى/ 22 أغسطس على مذبح السيدة العذراء البحرى.

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