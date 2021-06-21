فيديو.. رئيس هيئة السكك الحديدية يكشف تفاصيل حادث قطار حلوان

جدة - نرمين السيد - وقال أبو المكارم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى "أحمد موسى" ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الأتوبيسين المينى باص كانا يسيران عكس اتجاه القطار فى منطقة عشوائية لا يوجد فيها حرم للسكة الحديد، وعندما شاهدهما سائق القطار أطلق السرينة لتحذيرهما إلا أنهما إرتبكا من الموقف ولم يبتعدا عن طريق القطار، فلم يستطع سائق القطار تفادى الأتوبيسين والتوقف فى الوقت المناسب لأنه كان يجر 22 عربة محملة بالرخام، فاصطدم بالأتوبيسين.

وأضاف أن السائق توقف بعد الحادث بمسافة لتفادى الأهالى، وأخذ "يد جرار القطار" كى يضمن عدم تحرك القطار من أى فرد وسلم نفسه للشرطة.

ولفت إلى أنه يوجد لجنة خاصة بالسلامة للتحقيق فى الأمر ومعرفة الأخطاء وللكشف عن ملابسات حادث القطار، مشيرًا إلى أن القطار سليم ولم يتأثر بالحادث وجاهز للتحرك لكن ينتظر إذن النيابة العامة.

وطالب أبو المكارم، بنقل السكان المقيمين فى حرم السكة الحديد لتفادى حدوث حوادث مثل حادث قطار حلوان.