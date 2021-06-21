إعلان أسماء الفائزين بمسابقة التربية والتعليم للثقافة المسيحية

جدة - نرمين السيد - أصدر مكتب مدير عام تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بيانًا بأسماء الفائزين فى المسابقة البحثية التى نظمتها الوزارة للتربية الدينية المسيحية، الذين بلغ عددهم 101 فائزًا.





وبلغ عدد المتسابقين الذين شاركوا فى المسابقة 15.200 متسابق من المدارس الحكومية والخاصة ومن فئات المكفوفين والدمج والتربية الفكرية وذوى الضعف البصرى والسمعى، وكذلك المعلمين والموجهين والمحالين على المعاش ومن الكلية الأنطونية بالقدس. وتعد هذه هى السنة الثانية التى تنظم فيها الوزارة هذه المسابقة برعاية قداسة البابا تواضروس الثانى، وإشراف الدكتور عبد الله إبراهيم حنا المنسق العام للجنة المجمعية للتربية الدينية، ومدير عام مكتب تنمية التربية الدينية الدكتور محمود فؤاد، ورئيس قطاع التعليم الدكتورة راندة شاهين.

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