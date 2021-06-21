مصر للطيران عن فيديو مشاجرة بين سيدتين على إحدى الرحلات: يخص شركة أخرى

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة مصر للطيران، حقيقة ما تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الإثنين، من مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة بين سيدتين على متن إحدى الطائرات، وتدخل أمن الرحلة لفضها، والزعم بأن الواقعة تمت على متن إحدى رحلات الشركة.





وأكدت مصر للطيران، أنه بمراجعة الفيديو والتحقق من صحة الواقعة، تبين أنها ليس لها علاقة بمصر للطيران مطلقا، وأنها تمت على متن شركة طيران غير مصرية، وتم نشر الفيديو منذ أكثر من شهرين على مواقع التواصل الاجتماعى. وأهابت الشركة الوطنية "مصر للطيران"، برواد مواقع التواصل الاجتماعى، التأكد من صحة أى محتوى أو مضمون منشور عن الشركة، والتحقق من صحته وتبعيته لها من قبل المصادر الرسمية بوزارة الطيران المدنى ومصر للطيران، قبل تداوله لمنع إثارة الرأى العام وحفاظا على صورة الناقل الوطنى أمام عملائه فى مختلف أنحاء العالم.

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