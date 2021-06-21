فيديو.. وزير النقل: توجيه رئاسى بإزالة جميع التعديات على حرم السكة الحديد

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الإثنين: "سيادة الرئيس اتصل بنفسه وقالى من بكرة شيل كل البيوت دى، وأنا قولتلوا بنشيل الحاجات الهشة، والبيوت فيها ناس".
واستطرد قائلا: "إحنا بندفع ثمن عدم اهتمام من 50 سنة فاتت"، منوهًا إلى أن الرئيس السيسى وجه بحصر جميع المبانى المتعدية على حرم السكة الحديد وهدمهما، وسيتم تعويض أصحابها.
يذكر أن المستشار حمادة الصاوى النائب العام، أمر بالتحقيق العاجل فى واقعة حادث اصطدام قطار بحافلتين فى حلوان.
وبحسب بيان للنيابة العامة، مساء اليوم الإثنين، انتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث لمعاينته.
أكدت النيابة العامة، أنها ستعلن عما أسفرت عنه التحقيقات فور الانتهاء منها.
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