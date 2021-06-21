فيديو.. وزير النقل: قائد قطار حلوان سلم نفسه للشرطة ولا يتعاطى المخدرات

جدة - نرمين السيد - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن حصيلة ضحايا حادث تصادم قطار بحافلتين بحلوان حتى الآن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين، مقدمًا التعازى لأهالى المتوفين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.





وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الإثنين، أن خط القطار الذى يمر بالتبين وحلوان والمعصرة وطرة والبساتين حتى العباسية خط فردى، وهو مهم لنقل البضاعة.

وأوضح أن حرم السكة الحديد من المفترض أن يكون 15 مترًا بحسب القانون، مضيفًا: "المبانى زادت بعد أحداث يناير، وده مينفعش".

لافتًا إلى أن الحافلتين تتبعان شركة ملابس فى 15 مايو، مضيفًا: "الحافلتين كانوا جايين مواجهين للقطار، واتزنقوا ومكنوش عارفين يروحوا فين"، مشيرًا إلى أن الأشجار المتواجدة بجوار شريط السكة الحديد قد تكون أعاقت رؤية قائد القطار، منوهًا إلى أنه كان من الصعوبة توقف القطار بسبب حمله بلوكات رخام.

وأشار إلى أن قائد القطار بعد وقوع الحادث سلم نفسه إلى الشرطة وهو حاليًا فى قسم التبين، معلقًا: "السواق مش غلطان، وذهب للشرطة عشان تحميه"، نافيًا تعاطى قائد القطار للمخدرات قائلا: "أول حاجة عملناها حللنا له".

يذكر أن المستشار حمادة الصاوى النائب العام، أمر بالتحقيق العاجل فى واقعة حادث اصطدام قطار بحافلتين فى حلوان.

وبحسب بيان للنيابة العامة، مساء اليوم الإثنين، انتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث لمعاينته.