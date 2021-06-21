رئيس السكك الحديد يكشف تفاصيل حادث قطار حلوان.. ويؤكد: السائق سلم نفسه للشرطة

كشف مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديد، ملابسات وتفاصيل حادث قطار حلوان، موضحًا أن "السائق أطلق السرينة لتنبيه الأتوبيسين وتوقف بعد الحادث بفترة، وسائق القطار أخذ يد جرار القطار كي يضمن عدم تحرك القطار من أي فرد وسلم نفسه للشرطة".
وقال مصطفى أبو المكارم، خلال مداخلة هاتفية برنامج "على مسئوليتي: "لجنة فنية من السكك الحديدية للكشف عن ملابسات حادث القطار"، مضيفا: "القطار سليم ولم يتأثر بالحادث وجاهز للتحرك لكن ننتظر إذن النيابة العامة".
وأضاف مصطفى أبو المكارم: "لابد من نقل السكان المقيمين في حرم السكة الحديد لتفادى حدوث حوادث مثل حادث قطار حلوان".
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