بلجيكا تفوز بثنائية على فنلندا وتتصدر بالعلامة الكاملة في يورو 2020.. فيديو

حقق منتخب بلجيكا فوزًا جديدًا ضد نظيره الفنلندي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الإثنين على ملعب "جازبروم أرينا" بمدينة سان بطرسبرج الروسية ضمن مباريات الجولة الثالثة والختامية للمجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حاليا وتستمر حتى الحادي عشر من شهر يوليو المقبل، وتقام في 11 مدينة مختلفة بمشاركة 24 منتخبا.

ونجح المنتخب البلجيكي في تصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة من خلال انتصاراته الثلاثة في دور المجموعات، ويواجه منتخب سويسرا في دور الـ16.

وجاء الهدف الأول من خلال ضربة ركنية قابلها المدافع المخضرم توماس فيرمايلين برأسية لم يستطع حارس فنلندا لوكاس هراديكي التصدى لها لتصطدم به وتدخل المرمى.

وجاء هدف منتخب بلجيكا الثاني عبر النجم روميلو لوكاكو في الدقيقة 81 من تمريرة كيفن دي بروين.

وجاء تشكيل منتخب بلجيكا كالتالي: حراسة المرمى: كورتوا/ الدفاع: فيرمايلين، ديناير، بوياتا/ الوسط: فيتسل، الشاذلي، دي بروين، تروسارد/ الهجوم: إدين هازارد، دوكو، لوكاكو.

وبهذه النتيجة ضمن المنتخب البلجيكي تأهله متصدرا برصيد 9 نقاط عن المجموعة الثانية، بينما ينتظر منتخب فنلندا موقفه في التأهل كأفضل ثالث، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط.