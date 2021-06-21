الرعاية الصحية: 609 مستشفيات و5300 وحدة صحية تحت مظلة التأمين الصحى

أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية مشاركة مصر فى مؤتمر الصحة العربى فى دبى والذى يعد أحد أكبر المؤتمرات فى الوطن العربى، موضحا أن هيئة الرعاية الصحية ستكون أكبر هيئة رعاية صحية فى العالم من حيث المنشآت الصحية ومقدمى الخدمة ضمن التأمين الصحى الشامل.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن هيئة الرعاية الصحية ستضم 609 مستشفيات و5300 وحدة صحية ستكون تحت مظلة التأين الصحى بجانب 700 ألف مقدم خدمة لتكون الأضخم على مستوى العالم.

ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن مصر ستطرح خلال مشاركتها بمؤتمر الصحة العربى فى دبى والذى يشارك فيه أكثر من 170 دولة، ملف التأمين الصحى الشامل والذى حقق نتائج كبيرة يشهد لها العالم، ونعرض عددا من المحاور وقصص نجاح فى التأمين الصحى ونعرض تجربة مصر فى التأمين الصحى، والتعرف على أحد ما توصل له العلم وأحدث ما توصلت له الشركات فى التكنولوجية الصحية.