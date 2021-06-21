انت الان تتابع تفاصيل خبر أول بيان رسمي لوزارة النقل حول حادث قطار حلوان واصطدامة بعدد 2 ميني باص والصور الأول للحادث والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة النقل منذ قليل بياناً رسمياً حول تفاصيل حادث قطار حلوان والذي اصطدم بعدد 2 أتوبي لنقل عمال أحد المصانع المتواجدة بالمنطقة، والذي أدى إلى تهشم الأتوبيسين ووقوع عدد من المتوفين والمصابين.

أول بيان رسمي لوزارة النقل حول حادث قطار حلوان

وقالت وزارة النقل في بيانها أن الحادث وقع في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساء اليوم الإثنين 21 يونيو، حيث كان هناك قطار محمل بالبضائع الرخام، ويسير على خط التبين العباسية.

وحول تفاصيل حادث قطار حلوان قال البيان أنه أثنا سير القطار، كان هناك عدد 2 ميني باص متوقفين بمنطقة سكنية على مسافة قريبة جداً من السكة الحديد ومتعارضين مع خط سير القطار، وكانا متوقفين في مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو مكان معد للعبور.

وأثنا سير القطار ولقرب المسافة بينه وبين الأتوبيسين، احتك بأحد الأتوبيسين ثم اصطدم بالأتوبيس الآخر، ومرفق بالخبر الصور الأولى للحادث وبيان وزارة النقل المصرية، كما نص البيان على ما يلي.

بيان اعلامي من هيئة السكك الحديدية

أعلنت هيئه سكك حديد مصر انه في تمام الساعه 17.45 مساء اليوم اثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين / العباسيه في المسافه بين التبين وحلوان تصادم القطار بعدد 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافه قريبه جدا من السكه ومتعارضين مع مسار القطار وفي مكان لايوجد به اى مزلقانات او اماكن معده للعبور او منطقه انتظار سيارات وحاول السائق التوقف ولم يتمكن من ذلك مما ادى الى إحتكاكه بأحدهما واصطدامه بالأخر وجاري المتابعه .

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