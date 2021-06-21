انت الان تتابع تفاصيل خبر حادث قطار حلوان.. أول بيان رسمي وزارة الصحة حول أعداد المصابين والمتوفين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزارة الصحة منذ قليل بإصدار أول بيان رسمي حو أعداد ضحايا حادث قطار حلوان من متوفين ومصابين، وكشفت عن الحالة الصحية للإصابات، وذلك عبر بيانها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

بيان وزارة الصحة حول حادث قطار حلوان

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الحادث أسفر عن وفاة حالتين وإصابة 6 حالات أخرى، وذلك في واقعة تصادم قطار بضائع محمل بالرخام مع أتوبيسين عمال في مدينة حلوان بمحافظة القاهرة الكبرى.

وأوضح المتحدث الرسمس باسم الصحة الدكتور خالد مجاهد أنه فور وقوع حادث قطار حلوان قامت الوزارة بالدفع بعدد 16 سيارة إسعاف، وتم نقلهم إلى مستشفى النصر للتأمين الصحي ومستشفى حلوان العام، وأكد مجاهد أن الإصابات طفيفة ما بين كدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة في الجسد.

اقرأ أيضاً:

كما أكد بيان وزارة الصحة على لسان متحدثها الرسمي أن الضحايا يتلقون العلاج اللازم وارعاية الطبية الكاملة، في المستشفيات المذكورة وذلك لحين تماثلهم للشفاء، كما وجهت وزيرة الصحة وكيل وزارتها بالقاهرة بالمرور على المستشفيات التي بها مصابي حادث قطار حلوان للتأكد من تقديم كافة الرعاية الطبية لهم.