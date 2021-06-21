/636778/ملخص-اليوم-الأثنين-في-بطولة-اليورو-2020-هولندا-والنمسا-وبلجيكا-والدنمارك-تحجز-مقاعدها-في-الدور-الـ-16-من-البطولة-ولفتة-إنسانية-من-منتخب-هولندا

شهدت بطولة أمم أوروبا 2020، من نسختها السادسة عشر، اليوم الأثنين في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة الثانية والثالثة من البطولة، على العديد من الأحداث والنتائج الحاسمة، ولفتات إنسانية في الكرة الأوروبية، في لقاء منتخب هولندا ومنتخب شمال مقدونيا، في المجموعة الثالثة.

ويستعرض دوت الخليج نتيجة أحدث لقاءات اليوم في بطولة يورو 2020، وأبرز الأحداث في المباريات من لفتات إنسانية، ونتائج حاسمة في المجموعة الثانية والثالثة، والمنتخبات المتأهلة من المجموعتين، والمنتخبات التي غادرت البطولة، بعد سقوطها في المراكز المتأخرة.

لفتة إنسانية

أهدى جورجينيو فينالدوم قائد المنتخب الهولندى قميص "الطواحين" ويحمل اسم بانديف ورقم 122 فى إشارة إلى المباراة الدولية التى تحمل نفس الرقم والأخيرة لأسطورة مقدونيا الشمالية.

وأصبح جوران بانديف ثانى أكبر الهدافين فى تاريخ بطولة كأس الأمم الأوروبية بتسجيل هدف التعادل أمام النمسا، وسجل بانديف، لاعب جنوى الإيطالي، على ملعب بوخارست الوطني بعمر37 عاما و321 يوما.

مباراة هولندا وشمال مقدونيا

حقق المنتخب الهولندي الفوز على منتخب شمال مقدونيا بنتيجة ثلاث أهداف دون رد في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة من بطولة أمم أوروبا 2020، ليحجز منتخب طواحين هولندا مقعد في الدور السادس عشر من بطولة اليورو 2020، بالمركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

مباراة النمسا وأوكرانيا

حقق المنتخب النمساوي الفوز على المنتخب الأوكراني بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من البطولة، في بطولة أمم أوروبا 2020.

جاء الهدف الوحيد في المباراة للمنتخب النمساوي في الدقيقة الواحد والعشرون من عمر المباراة عن طريق كرة مقوسة من ديفيد ألابا من ركلة ركنية من الطرف الأيسر سددها كريستوف بومجارتنر بالقدم اليمنى داخل الشباك.

مباراة روسيا والدنمارك

حقق المنتخب الدنماركي فوز قوي ومهم في المباراة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية من دور المجموعات، بنتيجة أربع هداف مقابل هدف، أمام المنتخب الروسي، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث اللقاء بين الفريقين.

مباراة هولندا وفنلندا

حسم المنتخب الهولندي صدارة المجموعة الثانية، بعد تحقيق الفوز على المنتخب الفنلندي، بمنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الجولة الثالثة من بطولة أمم أوروبا 2020، ويحجز مقعد في الدور الستة عشر من بطولة يورو 2020.