/636777/يورو-2020-بلجيكيا-تتربع-في-الصدارة-بعد-الفوز-على-فنلندا

حسم المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة الثانية بعد الفوز على المنتخب الفنلندي بنتيجة هدفين دون رد في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية، في لقاء دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا 2020، ويستعرض دوت الخليج نتيجة أحداث المباراة بين الفريقين.

تقدم المنتخب البلجيكي بالهدف الأول في اللقاء في الدقيقة الخامسة والأربعون من عمر المباراة عن طريق لوكاس هراديكي، وجاء الهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة الواحد والثمانون من عمر المباراة عن طريق البلدوزر روميرو لوكاكو .

دخل المنتخب البلجيكي في المباراة من مطلعها بكل أسلحته في اللقاء، منذ بداية المباراة حاول المنتخب البلجيكي تسجيل الأهدف من خلال تسديدات متتالية ومنهمرة على المنتخب الفنلندي، وسيطرة على الكرة في منتصف الملعب لتصل هجمات وتديدات بلجيكا في المباراة إلى سبعة عشر تسديدة هددت شباك فنلندا.

وفي الجانب المقابل إنحصر لعب المنتخب الفنلندي في المباراة على الهجمات المرتدة، والرجوع في ملعب اللقاء، ومحاولة التصدي للهجمات البلجيكية، ومحاولة وقف هجوم أسلحة المنتخب بلجيكيا من خلال التركيز على لوكاكو وهازرد في المباراة ووقف تمريرات دي بروين، ولكن ليس كل التمريرات.

تبديلات بلجيكا

أجرى المنتخب البلجيكي في الدقيقة السادسة والسبعون من عمر المباراة تبديلين مرة واحده بخروج لينادرو تروسارد، ودخول توماس مونييه، وخروج جيريمي دوكو ودخول ميتشي باتشواى، وفي الدقيقة الواحد والثمانون خرج روماريو لوكاكو ودخول كريستيان بينتيكي، وفي الدقيقة الواحد والتسعون خرج كيفين دي بروين ودخل هانز فاناكن.

تشكيل منتخب بلجيكا:

في حراسة المرمى: كورتوا .

في خط الدفاع: فيرمايلن - ديناير - بوياتا - ناصر الشاذلي .

في خط الوسط: فيتسل - دي بروين - تراوسارد - هازارد .

في خط الهجوم: لوكاكو - دوكو

تشكيل منتخب فنلندا:

في حراسة المرمى: هراديكي .

في خط الدفاع: رايتالا - تويفيو - اراخوري - شاجونهي - يورنن .

في خط الوسط: كامارا - سبراف - كامارا .

في خط الهجوم: بوكي - بوهجانابلو .