/636780/محمود-بدر-بعد-لقاءه-وزير-النقل مضاعفة-عدد-اتوبيسات-هيئة-النقل-العام بمركز-شبين-القناطر

التقى النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات اليوم الإثنين.

وأشار النائب محمود بدر إلى أنه تم الاتفاق علي كل من: 1- بخصوص الكوبري الذي يبدأ من أمام كوبري عبد العال شريف حتي موقف بنها بمدينة شبين القناطر، سيتم تشكيل لجنة للمعاينة والبدء في انشاء هذا الكوبري قريبًا جدًا. 2- فيما يخص أزمة المواصلات الذي طرحها النائب تم الاتفاق مع السيد الفريق علي التنسيق مع المهندس سيد متولي رئيس هيئة تنظيم النقل لتوفير خطوط اتوبيسات للشركات الخاصة المتعاقدة مع وزارة النقل، ومضاعفة عدد اتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام، لحل ازمة المواصلات بمركز شبين القناطر. 3- طرح النائب محمود بدر علي السيد الوزير تطوير محطة الشرق ومحطة المرج للسكة الحديد، وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة برئاسة اللواء خالد حمدي للمعاينة والتنسيق مع النائب للتطوير الشامل للمحطتين.

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