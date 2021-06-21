عماد متعب يكشف سبب تدهور حالته الصحية

كشف عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق طبيعة المرض الذي يعاني منه خلال الفترات الماضية والتي ظهر على إثرها اللاعب بصورة أثار تعاطف الكثير من محبين القلعة الحمراء في الأوقات الماضية، ويرصد دوت الخليج أبرز تصريحاته.

وقال متعب خلال تصريحات تلفزيوينة: " أنا الحمد لله بصحة جيدة ، البعض شعروا بالقلق عندما قلت إنني سأسافر لأجري فحوصات خارج مصر".

وأضاف عماد متعب: " أعاني من مشكلة صحية قبل ذلك بعضها كان لديها علاقة بـ حصاوي في الكلى، ثم القولون بعد ذلك قبل أن يعقبها جراحة في عيني وهي السبب في ظهور وجهي بهذا الشكل".

عماد متعب يكشف حالته الصحية

وواصل مهاجم الأهلي السابق :"سأسافر لأجري فحوصات خارج مصر للاطمئنان فقط، لكني أنا الأن بصحة جيدة، وأطمئن الجماهير أنه لا توجد أي مشكلة كبيرة تستدعي قلق البعض".

واستكمل: " لا أعاني من أي ازمات صحية في الوقت الحالي ، كان لدي مشكلة في أذني وفي بعض الأحيان كنت أشعر بعدم اتزان، ولكن الناس ربطت ذلك بالجلطة التي أصبت بها من قبل وهذا غير صحيح".

عماد متعب يطمئن الجماهير

وعلق متعب على من سيكون بطلًا للدوري المصري هذا الموسم،: "مش عايز أزعل حضرتك" في إشارة لعمرو أديب، ليرد عليه قائلا:"لا زعلني أنا متعود!".

واتم مهاجم المارد الأحمر: "الأهلي إن شاء الله بطل الدوري لا أجزم بذلك لكنها أمنية أتمنى تحقيقها ، والفريق سيركز على بطولة الدوري بعد الانتهاء من دوري أبطال إفريقيا وتنتظرهم مباريات مؤجلة ويحتاج مجهود من اللاعبين".

الأهلي والترجي في مباراة العودة

ويرصد دوت الخليج تفاصيل طرح ذاكر المباراة: طرح تذاكر مباراة الأهلي والترجي للبيع عبر تطبيق تذكرتي، ولن يسمح لأى مشجع دخول الملعب إلا وفق الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحة ومنها الشهادة الخاصة بإثبات التطعيم ضد كورونا أو تحليل PCR قبل المباراة بـ48 ساعة.

بعد الدخول سيتم إلزام الحاضرين بالتباعد الاجتماعي وسيكون هناك مسافات ومقاعد فارغة بين المتفرجين وأيضا إلزامية ارتداء الكمامة.