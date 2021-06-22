وزير الأوقاف: مواجهة آلية السوشيال ميديا للهدم واجب على العلماء والمفكرين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ندوة صالون جريدة الجمهورية الثقافى والتى جاءت بعنوان "وسائل السوشيال ميديا بين البناء والهدم"، تأتى فى إطار مناقشة آلية مواجهة الهدم سواء بالحجة والفكر وهو واجب على العلماء والمفكرين، أو بالقانون للخارجين عن القانون.





وأضاف جمعة، فى لقاء مع التليفزيون المصرى، على هامش الندوة، أنه تم مناقشة قضيتين فى غاية الأهمية وهما قضية انتحال الشخصية أو الشخصيات الوهمية، وقضية التجاوز والإساءة التى تصل إلى السب والقذف. فى حين قال عبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن السوشيال ميديا ليست سلبية أو إيجابية على الإطلاق، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير فى مسار الاستفادة من وسائل السوشيال ميديا.

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