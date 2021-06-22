/636783/يورو-2020-ترتيب-المجموعة-الثانية-بعد-نهاية-دور-المجموعات

حسمت المجموعة الثانية من بطولة أمم أوروبا 2020، المنتخبات المتأهلة للدور الستة عشر من البطولة، بعد نهاية الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة، ويستعرض دوت الخليج المنتخبات المتأهلة من المجموعة وموقف المركز الثالث من الصعود.

حقق المنتخب البلجيكي الفوز على المنتخب الفنلندي اليوم في المجموعة الثانية من بطولة يورو 2020، بنتيجة هدفين دون رد، وحقق المنتخب الدنماركي الفوز على منتخب روسيا بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف.

ترتيب المجموعة الثانية

يحتل المنتخب البلجيكي صدرة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من أصل 3 مباريات.

ويحتل المنتخب الدنماركي المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط من أصل 3 مباريات.

ويحتل المنتخب الفنلندي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من أصل 3 مباريات.

ويحتل المنتخب الروسي المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من أصل 3 مباريات.

موقف الدنمارك وفنلندا

حجز المنتخب البلجيكي مركز في الدور الستة عشر من بطولة يورو 2020، بعد صدارته المجموعة، وحجز المنتخب الدنماركي معه مركز أيضاً في الدور المتقدم من دورالمجموعة، بعد إحتلاله المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهدداف على المنتخب الفنلندي صاحب المركز الثالث، وينتظر الفنلندي نهاية دور المجموعات ويحسم موقفه في التأهل للدور القادم من البطولة كمصنف من أفضل أربع المنتخبات في المركز الثالث.

نتيجة مباراة روسيا والدنمارك

حقق المنتخب الدنماركي فوز قوي ومهم في المباراة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية من دور المجموعات، بنتيجة أربع هداف مقابل هدف، أمام المنتخب الروسي، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث اللقاء بين الفريقين.

نتيجة مباراة بلجيكا وفنلندا

حسم المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة الثانية، بعد تحقيق الفوز على المنتخب الفنلندي، بمنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الجولة الثالثة من بطولة أمم أوروبا 2020، ويحجز مقعد في الدور الستة عشر من بطولة يورو 2020.