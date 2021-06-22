/636784/مجدي-عبداالغني--تبرعات-الزمالك-أثبت-أن-عدد-جمهور-الأهلي-أكثر

أكد مجدي عبدالغني، إن قيمة التبرعات التي أودعتها الجماهير في حساب القلعة البيضاء لا يتعدى مبلغ 6 ملايين جنية وذلك خلال تصريحات تلفزيوينة يرصدها دوت الخليج .

وتابع عبدالغني : " كيف يكون عدد جمهور الزمالك 80 و90 مليون مشجع وقيم قيمة التبرعات حتى الآن في حساب دعم النادي لم تتخطى الـ6 ملايين جنيه ، وفي حالة دفع كل مشدع جنيه سيصلون 90 مليون جنيه".

وأضاف : " في حالة فتح الأهلي حساب للتبرع سيجمع 90 مليون جنيه حال دفع كل مشجع جنيه واحد، أما الزمالك جماهيريه لا تصل 10 ملايين، ومحدش يتكلم تاني ويقول يتكلم تاني عن عدد جماهير الأهلي وعدد جماهير الزمالك".

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

يخوض الزمالك مواجهة هامة أمام مصر المقاصة في إطار مواجهات دور الـ 8 من كأس مصر ، في المواجهة التي تقام على ملعب ستاد السويس الجديد بعد أن صعد الفارس الأبيض على حساب الإسماعيلي، ويستعرض دوت الخليج موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة.

ومن المقرر أن تكون الساعة السابعة مساء وقناة أون تايم سبورت هو موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة في المواجهة التي تقام ضمن مواجهات ربع نهائي كأس مصر.

حكم مباراة الزمالك ومصر المقاصة

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري عن طاقم تحكيم مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ومصر المقاصة المقرر لها في السابعة مساء غد الثلاثاء على ستاد السويس الجديد ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة

ويضم طاقم التحكيم كلا من :

أحمد الغندور حكما للساحة، ومحمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح مساعدين ومحمد عبد الحافظ حكما رابعا.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق، على هامش التدريب الختامي للفريق مساء اليوم الإثنين بالعين السخنة، استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له في السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد السويس الجديد في دور الثمانية لكأس مصر.

الجهاز الفني للزمالك يجهز اللاعبين

وحرص المدير الفني للزمالك على مطالبة اللاعبين بالتركيز في لقاء الغد من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الأربعة للبطولة، مؤكدا ثقته في قدارت اللاعبين على تحقيق الهدف المطلوب من المباراة.

وطالب كارتيرون اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل وشرح بعض الأمور الفنية لتنفيذها خلال المران وتطبيقها في المباراة المقبلة أمام المقاصة.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات ترفيهية خلال المران الختامي للفريق مساء اليوم الإثنين بالعين السخنة استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له في السابعة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد السويس الجديد في دور الثمانية لكأس مصر.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد حرص على النزول بالحمل التدريبي للاعبين قبل مباراة الغد أمام الفريق الفيومي حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال التدريب الختامي للفريق مساء اليوم الإثنين بالعين السخنة استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له في السابعة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد السويس الجديد في دور الثمانية لكأس مصر.