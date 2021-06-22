يأتى هذا، بسبب تحويل خطوط المياه بميدان السواقى، فضلًا عن أعمال الصيانة اللازمة بعنبر المياه المرشحة ومأخذ محطة العزب الجديدة "المرحلة الأولى"، وكذلك أعمال تغيير محابس رئيسية بمحطة العزب القديمة.
وأكدت الشركة فى بيانها، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى: "جميع أنحاء مدينة الفيوم، ومن مركز الفيوم" هوارة المقطع ـ هوارة عدلان ـ دمو ـ مساكن دمو ـ منشأة دمو ـ وحدات الجيش بدمو ـ العزب ـ مجزر العزب ـ قرية الصعيدى ـ قرية أبجيج ـ قرية الإعلام ـ قرية الزملوطى ـ كفور النيل ـ قرية العامرية ـ منشأة بغداد".
وفى مدينة إطسا: "قرية قلهانة ـ قرية دفنو ـ قرية منيا الحيط ـ قرية مطول ـ قرية قلمشاة الغابة ـ بحر أبو لمير ـ قرية الونايسة ـ المختلطة ـ منشية ظافر ـ أبو جندير"
وفى مركز أبشواى: "قرية العجميين ـ قرية طبهار ـ قرية النصارية ـ وتوابعهم مركز سنورس: قرية مطرطارس ـ قرية الكعابى ـ قرية جرفس ـ قرية أبوعيطة وتوابعهم، وفى مركز يوسف الصديق "قرية النزلة ـ قرية الحامولى ـ قرية الشواشنة ـ وتوابعها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الليلة .. انقطاع المياه عن مدينة الفيوم و37 قرية بالمحافظة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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