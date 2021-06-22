أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة تسير شركة "مصر للطيران" 47 رحلة جوية دولية وداخلية، لنقل 4 آلاف و329 راكبا لوجهات مختلفة، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى. القاهرة تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب. الخرطوم يعقد رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك مؤتمرا صحفيا لاستعراض مبادرة "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام"، والتى تهدف لتوحيد مكونات الثورة والتغيير وإنجاز السلام الشامل، وتحصين الانتقال الديموقراطى وتوسيع قاعدته. القاهرة تطلق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع المجلس العربى للطفولة والتنمية حملة "حماية الأطفال فى مواقع التواصل الاجتماعى" تحت شعار "إنترنت آمن لأطفالنا"، عبر المنصة الرقمية. سكوبيه تقوم آن ليندى وزيرة خارجية السويد والرئيس الحالى لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى بزيارة إلى مقدونيا الشمالية، لمناقشة الإصلاحات الاستراتيجية للدولة وأنشطة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد وتعزيز حرية وسائل الإعلام والتماسك الاجتماعى. القاهرة يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية فى السادسة مساء، معرض فن تشكيلى بعنوان: "أصدقاء الشاعر جمال عبد الوهاب رباعيات ولوحات"، وذلك بقاعة زياد بكير بدار الأوبرا. السويس يواجه الزمالك، فى السابعة مساء، فريق مصر للمقاصة على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس لمصر لكرة القدم.

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